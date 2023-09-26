Şeyma Subaşı’nın boşanma davasına yayın yasağı

Dört ay önce evlenen Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi boşanmak için mahkemeye başvurdu. Taraflar anlaşarak boşanmak istese de kanunların anlaşmalı boşanmaya izin vermemesi üzerine çekişmeli boşanma davasına dönüşen davaya yayın yasağı geldi.

Hayati ARIGAN

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Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile görkemli bir düğünle 4 ay önce evlendi. Kısa süre sonra Şeyma Subaşı’nın Mısırlı eşinden boşanacağı söylentileri ortaya çıktı.

1 YILLARI DOLMADI

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evliliklerinin çatırdamasının ardından boşanma kararı aldı.

Anlaşmalı boşanmak isteyen çift, henüz 4 aylık evli olmaları nedeniyle yasalarda belirlenen “eşlerin resmi nikah tarihlerinden itibaren 1 yılın dolması gerekmektedir” hükmü engeliyle karşı karşıya kaldı.

Bunun üzerine Şeyma Subaşı avukatı Altın Mimir, Mohammed Alsaloussi de avukatı Emek Emre aracılığıyla geçen cuma günü Beykoz Aile Mahkemesi’nde boşanma ve mal paylaşımı davası açtı.

TARAFLAR İSTEDİ, YAYIN YASAĞI GELDİ

Mahkeme davanın tensip zaptında tarafların istediği yayın yasağını da kabul etti.

Kararda, “Yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarında ve internet ortamında, radyo, gazete vesair haber kuruluşlarında haber, röportaj ve benzeri şekilde tarafların şöhret ve haysiyetini, iş hayatını etkileyebileceğinden boşanma davası ile ilgili her türlü haberin yayınlanmasının tedbiren durdurulmasına, talep halinde, talep edilen yazılı ve görsel medya kuruluşlarına, masrafı davalı gider avansından kullanılarak karar örneğinin ilgili yazılı ve görsel medya ile internet kuruluşlarına tebliğine” denildi

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