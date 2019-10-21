Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 53. son bölüm izle

Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 53. son bölüm izle

Yasak Elma 53. son bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Yasak Elma'nın son bölümünde; Halit’in kayıp bebeği bulup gelmesi, Şahika’nın kurduğu düzenin yavaş yavaş yıkılmasına yol açarken, Şahika yeni bir plan geliştirir. Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 53. son bölüm izleme linki...

Yasak Elma dizisinin son bölümünde; Ender ve Yıldız güç birliği yaparak Şahika'nın foyalarını ortaya çıkarmaya çalışırlar. Halit oğlundan ayrı kalmayacağını herkese ilan edip, Yıldız'ı yalıya geri çağırır. Ancak Yıldız, ilişkisiyle ilgili nihai kararı vermiştir.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

YASAK ELMA FRAGMAN

YASAK ELMA 53. SON BÖLÜM İZLE

Yıldız, bebeğinin Halit’ten olduğunu ispat etmeye çalışırken, Ender kendisine Yıldız'dan bir fayda gelmeyeceğini anlamıştır.

Şahika, Halit'i tamamen avucunun içine almayı başardığını düşünerek, planının geri kalanını uygulamaya koyar.

Halit, Yıldız'ın ona ihanet ettiğini sanarak Yıldız'ı tamamen hayatından çıkarmak için harekete geçer.

Yıldız perişan bir haldeyken yine ona eski düşmanı el uzatacaktır.