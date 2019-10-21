Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 53. son bölüm izle

Yasak Elma dizisinin son bölümünde; Ender ve Yıldız güç birliği yaparak Şahika'nın foyalarını ortaya çıkarmaya çalışırlar. Halit oğlundan ayrı kalmayacağını herkese ilan edip, Yıldız'ı yalıya geri çağırır. Ancak Yıldız, ilişkisiyle ilgili nihai kararı vermiştir.
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Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.
Yıldız, bebeğinin Halit’ten olduğunu ispat etmeye çalışırken, Ender kendisine Yıldız'dan bir fayda gelmeyeceğini anlamıştır.
Şahika, Halit'i tamamen avucunun içine almayı başardığını düşünerek, planının geri kalanını uygulamaya koyar.
Halit, Yıldız'ın ona ihanet ettiğini sanarak Yıldız'ı tamamen hayatından çıkarmak için harekete geçer.
Yıldız perişan bir haldeyken yine ona eski düşmanı el uzatacaktır.