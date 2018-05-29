Bayram tatilinde vizesiz ziyaret edilebilecek kentler

Önümüzdeki aylarda uzun süreli iki bayram tatili bizleri bekliyor. Tüm yılın stresini atmanıza yardımcı olacak bu dönemlerde, evde oturmak yerine eğlenmeyi ve kültürel birikiminizi artırmayı amaçlıyorsanız, plan yapmaya başlamadan önce bayram tatilinde vizesiz ziyaret edilebilecek turistik kentler destinasyonlara göz atabilirsiniz...

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Saraybosna – Bosna Hersek

Bayram tatilinde vizesiz ziyaret edilebilecek turistik kentler arıyorsanız, incelemenizde ilk sırayı Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya ayırabilirsiniz. Geçmişte Roma, Bizans ve Osmanlı gibi büyük imparatorlukların hâkimiyeti altında kalmış başkent, etnik çeşitliliği nedeniyle “Balkanlar'ın Kudüs'ü” lakabına layık görülmüş.

Bu ada yaraşır bir şekilde Saraybosna, ziyaretçilerine ziyaret edebilecekleri tarihi yapılar, ilgi çekici objelerle dolu müzeler, değerli kültürel ve gastronomik örnekler sunuyor. Üstelik ulaşım ağının merkezinde olmasından yararlanıp, burada geçireceğiniz tatilinizin bir kısmında Mostar, Banja Luka ve Tuzla'ya günübirlik geziler gerçekleştirebilirsiniz.

Priştine – Kosova

Kültürel birikiminizi artırmanıza olanak sağlayacak bir tatil destinasyonuna seyahat etmek isterseniz, rotanızı Kosova'nın başkenti Priştine'ye çevirebilirsiniz. Golyak Dağları'nın eteklerinde yer alan şehirde mutfak kültürü tıpkı Saraybosna'da olduğu gibi bizimkine bir hayli yakın.

Alışveriş ve gece hayatı olanakları hem ucuz hem de ülkenin geçmişinin kısa olduğu düşünülecek olursa çeşitlilik açısından yeterli düzeyde. Kentin gezilip görülmeye değer mekânlarının birçoğu Osmanlı döneminden kalma.

Ayrıca ülkenin çok kültürlü yapısına vurgu yapan Ortodoks kiliseleri ve manastırları bulunuyor. Hatta kent merkezinde dolaşırken, bağımsızlıktan sonra inşa edilmiş modern yapıları da görebilirsiniz.

Budva – Karadağ

Hem eğlence dolu hem de kültürel profili yüksek bir kentte tatil yapmak isteyenlerin vizesiz seyahat edebilecekleri yerlerin başında Budva geliyor.

Ilıman iklimi ve birbirinden güzel plajları ile yıl içerisinde pek çok gezgini kendisine çeken Adriyatik kıyısındaki kentin tarihi kısmı Old Town'da alışveriş yapabilir, tarihi hakkında detaylı bilgiler barındıran müzeleri ziyaret edebilir ve Karadağ mutfağına özgü lezzetlerin tadına bakabileceğiniz restoranlar bulabilirsiniz.

Eğer kentteki hareketlilikten sıkılırsanız, kara yolu ile komşusu Kotor'a veya başkent Podgorica'ya gidebilirsiniz.

Üsküp – Makedonya

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü Üsküp, bayram tatilinde vizesiz ziyaret edilebilecek turistik kentler arayışındakiler için uygun bir başka seçenek. Modernliğin tarihle iç içe olduğu başkentte, Osmanlı'nın ardında bıraktığı değerleri halen daha görebilmek mümkün.

Konaklama ve ulaşım başta olmak üzere pek çok konuda ucuz sayılabilecek bir şehir olan Üsküp'te yerel kültürü yansıtan eğlence olanakları ve otantik eşyalar satın alma fırsatı bulabilirsiniz. Hatta buradaki gezi programınızı tamamladıktan sonra gölü ile ünlü Ohrid'e geçip, doğal güzelliklerin tadını çıkartabilirsiniz.

Belgrad – Sırbistan

Hareketli gece hayatı ile ünlü Belgrad, sıcakkanlı insanları ve zengin tarihi ile konuklarını büyülüyor.

Sırp Yazar Momo Kapor'un “düşük bütçeli Paris” olarak adlandırdığı kent, bu yakıştırmaya yaraşır şekilde Stari Grad'da tarihine ışık tutan yapıları ve müzeleri, Nova Grad'da ise modern alışveriş ve eğlence olanakları ile konuklarının beğenisini kazanıyor.

Visca kültürünün doğduğu topraklar üzerinde yükselen kentte yemek kültürü ise Akdeniz, Türk, Macar ve Avusturya mutfağından izler taşıyor.

Tiflis – Gürcistan

Pidesi, mantısı ve et yemekleri ile gastronomi tutkunlarını mest eden Tiflis, tarihle iç içe olmaktan ve sakinlikten hoşlananlar için ideal bir tatil destinasyonu.

Sadece kimlik kartınızla seyahat edebileceğiniz başkentte turistik sayılabilecek tüm olanaklar Old Town sınırları içerisinde yer alıyor. Ayrıca kent merkezinin dışında kalan yerleşimlerde de oteller aracılığıyla katılabileceğiniz günübirlik turlar ile ziyaret etme fırsatı yakalayabileceğiniz ilgi çekici mekânlar da bulunuyor.

Başkentin tek düzeliğinden sıkılırsanız, gece hayatının biraz daha hareketli olduğu Batum'a gidebilirsiniz.

Kiev – Ukrayna

Kent merkezindeki yeşil alanların fazlalığından dolayı zaman içerisinde “parkın içerisindeki şehir” adıyla anılmaya başlanan Kiev, bayram tatilinde vizesiz ziyaret edilebilecek turistik şehirler arayanlara önerebileceğimiz son şehir.

Ulaşımdan mimariye, alışverişten yeme-içmeye kadar her alanda Rus etkisinin rahatlıkla anlaşılabildiği başkentte, gezi listenize ekleyebileceğiniz pek çok ilgi çekici mekân bulunuyor. Başkente göre daha sakin; ancak gezilecek yerler bakımından benzer içeriğe sahip bir alternatif için Lviv'i de tatil planlarınıza dâhil edebilirsiniz.