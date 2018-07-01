Göbeklitepe UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin “Göbeklitepe arkeolojik alanı”nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne adaylık başvurusunun, halen Bahreyn’in başkenti Manama’da devam eden Dünya Miras Komitesi 42. toplantısında kabul edildiği ve UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, Şanlıurfa’da bulunan ve 2011’den bu yana Türkiye’nin UNESCO’daki Geçici Miras Listesi’nde yer alan Göbeklitepe arkeolojik alanının, Yukarı Mezopotamya bölgesindeki dünyanın bilinen en eski megalitik yapı grubu olduğu ve tarihinin günümüzden 11 bin yıl öncesine kadar uzandığı vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Bakanlığımızın yoğun çabaları sonucunda, söz konusu başvurunun kabulüyle ülkemizin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne tescilli alanlarının sayısı 18’e yükselmiştir.” ifadesi yer aldı. AA