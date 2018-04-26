Mardin gezilecek yerler: İşte tarihi ve turistik yerleri ile dikkat çeken Mardin…

Mardin'in gezilecek yerleri farklı dokusuyla dikkat çekiyor. Tarihi mirasını koruyan, farklı dinlere mensup insanların bir arada yaşadığı ve gizemli atmosferiyle Mardin, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler için çokça tercih edilen bir şehirdir. İşte size Mardin tatilinizde gezebileceğiniz yerler...

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Orta çağda yeniden inşa edilmiş harap bir Roma kalesi, Mardin’in eski varoluşunun Marida (Marde, Maride, Merida) olarak varlığının ilk kanıtı olarak yaylaların zirvesini taçlandırıyor. Bu ve bunun gibi birçok tarihi eserleri barındıran Güneydoğu Anadolu’un batı ve doğu ticaret yollarında önemli kenti Mardin’in gezilecek yerleri…

MARDİN’DE GEZİLECEK YERLER

Asurlular, Araplar, Selçuklu hanedanları, Kürtler, Farslılar, Moğollar ve Osmanlılar burada hakimiyet kurdular. Günümüzde, labirent benzeri geçitlerle uçurumun altına serpiştirilmiş eski taş evler, ziyaretçilere pek çok gezi olanağı ve eski dünyanın o gizemli ve büyülü atmosferini sağlamaktadır. Tarihi binaların zenginliği, bir kısmı artık butik otellere dönüşen Mardin’in cazibesi, kültürel mirası yepyeni ziyaretçilerini çağırıyor. Geniş bir dağlık arazinin güney yamaçlarında, 1052 metre yükseklikte ve geniş kireçtaşı yaylalarına bakmakta olan, tarihi 3.000 yıl öncesine dayanan Mardin’in gezilecek tarihi ve turistik yerleri…

ZİNCİRİYE MEDRESESİ

Bu eski İslam medresesi 1385 yılında Artuklu Sultanı olan Melik Necmettin İsa bin Muzaffer Davud bin El Melik Salih tarafından kurulmuştur. Mardin’in en iyi korunmuş binalarından biridir. Medrese kubbeli bir cami, bir türbe ve iki adet iç avludan oluşmaktadır. Bir dönem müze olarak kullanılan yapı, dilimli kubbeleri ve anıtsal giriş kapısı ile Mardin’deki yapıların en görkemlilerinden biridir.

KASIMİYE MEDRESESİ

Bu 15. yüzyıl medresesi Akkoyunlu Sultanı Kasım İbn Cihangir döneminde yaptırılmıştır. Aktif olduğu dönemde bölgenin en önemli eğitim merkezlerinden biri olan medresede 23 derslik bulunmaktadır. İki teraslı, iki katlı medrese, bir cami ve bir türbe ile bir eğitim ve bilim kompleksi olarak inşa edilmiştir. Medrese, içinde yer alan binalarıyla huzurlu bir atmosfere sahiptir. Üst katta, bir zamanlar öğrencilerin yaşadıkları yerleri keşfedebilirsiniz. Zinciriye Medresesi’nde olduğu gibi, kapısında özenle hazırlanmış taş oymalar ve çatısından hayran kalacağınız muhteşem bir manzarası var. Ayrıca, 700 yıllık bir tarihe sahip Kasimiye Medresesi’nin duvarındaki 550 yıllık kan damlası, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

MOR BENHAM (KIRKLAR) KİLİSESİ

M.S.569 yılında yapılan kilise, miladi 1170 yılında kırk şehidin kemikleri buraya getirildiği için Kırk Şehit Kilisesi olarak adlandırılmıştır. Yapı önceleri metropolit merkeziydi Avlusuyla birlikte boyuna bir dikdörtgen planına sahip olan yapının içinde dört sıra kalın ve sekizgen payelerle beş nefe ayrılmıştır. Orta nefin sonunda apsis yer almaktadır. Yapı tümüyle düzgün kesme taştan inşa edilmiştir. İç mekanı, güzel dekorasyonuyla kesinlikle görülmeye değer. Girişin üstünde, 15. yüzyılda kilisenin yeniden adlandırıldığı Hıristiyan şehitlerini anmak amacıyla yapılmış bazı karmaşık oymalar bulunmaktadır.

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ULU CAMİİ

Mardin Çarşı mahallesinin doğu ucunda yer alan cami 11. yüzyılda Artuklular zamanında inşa edilmiştir. Mardin’in sembol yapılarından biri olan ve iki minareli olarak yapılan caminin şu anki minaresi 1888-1889 yılları arasında eklektik üslupla yeniden yapılmıştır. Düzgün kesme taşlar kullanılarak, dıştan yivleme tekniğiyle yapılan ve sütunlarla desteklenen prizma şeklindeki bir kubbenin altında üç bölüme ayrılan bir dua odası bulunmaktadır.

MARDİN MÜZESİ

Mardin merkezde bulunan Cumhuriyet Caddesi’nde yer alan müzede, Mardin çevresindeki kırsal alanda dağılmış arkeolojik alanlardan bazı ilginç eserler; özellikle Asur ve Tunç Çağı seramikleri sergileniyor. Müze, Antakya Patriği İgnatios Behnam Banni tarafından Suriye Katolik Patrikhanesi olarak inşa edilmiştir. Kültür Bakanlığı tarafından satın alınan bina, 1988 yılında restore edilmiş ve 1995 yılında da müze olarak ziyarete açılmıştır. Yeni müze binası tamamen kesme kireçtaşından yapılmıştır. İç ve dış kasalarda, kemerler, raylar ve sütun başlıkları üzerinde benzersiz süslemeler vardır.

Dicle Nehri yakınındaki stratejik konumuyla kayalık bir tepe üzerine inşa edilmiştir. “Kartal Yuvası” olarak da bilinen kale 975 – 976 yıllarında Hamdani'lerden Hamdan tarafından yaptırılmıştır. Kalenin doğudan batıya uzantısı 800 metre, genişliği 30-150 metredir. Kale günümüzde askeri amaçlarla kullanıldığı için ziyaret etmek mümkün değildir.

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