Datça’da kıyıya vurdu! Vatandaşlar gözlerine inanamadı

Sabah saatlerinde Datça Gereme Koyu’nda vatandaşlar kıyıya yakın bir noktada köpek balığı gördü. Köpek balığının bulunduğu koya gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri deniz kenarında bulunan köpek balığının su üzerinde hareketsiz olduğunu ve öldüğünü belirledi.

Çevredekilerin yardımı ile sahile çekilen köpek balığının Bozcamgöz türünde olduğu ve hamile olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından ölü köpek balığı belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

BOYU: 3 METRE, AĞIRLIĞI: 200 KİLO

Su Ürünleri Mühendisi Servet Kutlu, “Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye geldik. Geldiğimizde kıyıya vurmuş hareketsiz bir şekildeydi. Bozcamgöz türünde derinlerde yaşayan altı solungaçlı bir köpek balığı olduğunu belirledik. 3 metre boyunda 200 kilogram ağırlığında. Karnındaki şişlikten büyük ihtimalle yavru bırakma veya besleme amaçlı kıyıya yaklaşmış olabilir. Üzerinde herhangi bir darp izi ve av aracından kaynaklı bir yara izi görülmedi” dedi. (İHA)



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