Enes Batur’un YouTube’a video yüklemesi yasaklandı. Sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla söz konusu yasağı duyuran Batur, yüklemek istediği videonun ise 15 milyon aboneye özel bir içerik olduğunu açıkladı.

DAHA ÖNCE DE CEZA ALMIŞTI

Batur daha önce de benzer olaylar nedeniyle cezalar almıştı, fakat daha sonra video paylaşım platformundaki kısıtlamalarını kaldırmayı başarmıştı. Enes Batur, 15 milyon abone için hazırladığı videoyu yüklerken 5 yıl önceki bir video nedeniyle uyarı aldığını, bu nedenle söz konusu videoyu yükleyemediğini açıkladı.