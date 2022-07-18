Fındık bahçesine dadanan domuzlardan böyle kurtuldu
Ordu'da bir fındık üreticisi, yıllardır bahçesine giren ve mahsulüne zarar veren domuzlardan bıkınca zekasını kullanarak bir formül üretti. Üretici, fındık bahçesine yerleştirdiği 50 adet led lamba, alarm sistemi ve çakar lambalar ile fındık bahçesinde dadanan domuzlardan kurtuldu.
Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde yaşayan Necdet Pala, yıllarca fındık bahçesine giren ve mahsulüne zarar veren domuzlardan bıktı. Sezonda bahçede geceleri nöbet tutan, aydınlatma sistemi yapan Pala, olumlu bir sonuç alamayınca zekasını kullandı.
Bahçe içerisinde 50 adet led lamba, bir adet alarm sistemi ve çakar lambalar bulunan Pala, 5 yıldır domuzların bahçeye zarar vermediğini belirtiyor.
“ARTIK RAHATLIKLA FINDIK TOPLUYORUZ”
Pala, “Otomatik siren var, onlar 15 dakika çalışıyor 15 dakika bekliyor. Renkli oldukları için domuzlar bahçeye girmiyor. 5 yıldır rahat bir şekilde fındık topluyoruz” dedi.
Sistemin, saat 20.00-07.00 arasında çalıştığını ifade eden Pala, “Elektrik kesildiği zamanda da akülü sisteme geçiyor ve çalışmaya devam ediyor” diye konuştu. (İHA)