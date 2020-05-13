Hamilelikte mide ağrısı en sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Rahmin büyümesinden dolayı mideye baskı yapması, bir takım hormon değişimleri mideyi etkiler. Bu durum anne adayını çok rahatsız eden şiddetli ağrılara ve bulantılara sebep olabilir. Peki, hamilelikte mide ağrısı nasıl tedavi edilir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Mide (karın) ağrıları veya krampları hamilelikte yaygındır. Genellikle endişelenecek bir şey değildir, ancak bazen kontrol edilmesi gereken daha ciddi bir şeyin işareti olabilirler. Ürperme, ateş, baş dönmesi, sürekli kusma ve idrar sırasında ağrı ve idrar yapamama gibi durumlar mide ağrısına eşlik ediyorsa mutlaka bir sağlık uzmanına başvurmak gereklidir. Şimdi, hamilelikte mide ağrısı nası tedavi edilir? Gelin hep birlikte öğrenelim.

HAMİLELİKTE MİDE AĞRISI NEDENLERİ

Hamilelerde mide ağrısı mide ağrısı ve kramplar olağan bir durum kabul edilir. Bebekle birlikte rahmin de büyümesi mideye baskı yapar ve bu durum rahatsızlık verir. Ayrıca değişen hormonlar alınan gıdalara karşı daha fazla hassasiyete neden olabilir.

Hafif mide ağrısının yaygın nedenleri şunlardır:

Gaz ve şişkinlik

Sindiriminizi ve bebeğin büyümekte olduğu rahme oluşan baskı mideye ve bağırsaklarınıza gidişi yavaşlayan hormonlar yüzünden olur ve gebelik sırasında gaz ağrısı ve şişkinlik ihtimaliniz çok daha yüksektir.

Kabızlık

Sindiriminizi yavaşlatan gebelik hormonları ve büyümekte olan rahmin rektum üzerindeki baskısı kabızlığa neden olabilir. Kabızlık ilk trimesterde özellikle yaygındır, ancak dokuz ay boyunca da sürebilirler. Bel ağrısı, seyrek bağırsak hareketlerine sahip olmanın yanı sıra güçlü bir kabızlık belirtisidir.

Orgazm sırasında kramp

Bir orgazm sırasında veya sonrasında kramplar yaşadığınızı fark edebilirsiniz. Hafif ve kısa ömürlü olduğu müddetçe, bu normaldir ve endişelenilecek bir şey değildir.

Round ligament ağrısı

Round ligament ağrısı genellikle kısa, keskin, bıçak gibi veya alt karın bölgesinin bir veya iki tarafında veya kasığın derinlerinde hissedebileceğiniz net bir ağrıdır. Genellikle rahiminizi destekleyen pelvis ligamentleri (bağları) bebeğin büyüyen boyutlarına uyum sağlamak için gerginleşmeye başlar ve kalınlaşmaya başladığında ikinci trimesterde başlar.

Yataktan kalktığınızda veya bir sandalyeden kalktığınızda veya öksürürken, yatağa yuvarlandığınızda veya küvetten çıktığınızda olduğu gibi pozisyonunuzu aniden değiştirirseniz kısa, keskin bir acı hissedebilirsiniz. Ya da özellikle aktif bir günden sonra donuk bir ağrı hissedebilirsiniz. Bu rahatsızlık dinlenince bile devam ediyorsa doktorunuzu arayın.

Braxton Hicks kasılmaları

Hamileliğin son dönemlerine yaklaştıkça zaman zaman rahmin içinde sıkıcı bir his hissetmeye başlayabilirsiniz. 37 haftadan önce, bu Braxton Hicks kasılmaları seyrek, düzensiz ve esasen ağrısız olmalıdır. (Doğum tarihine yakın olduğunuzda, gebelik sırasında bu tür kramplar bir doğum işareti olabilir.)

Diğer nedenler:

– İdrar yolu enfeksiyonu

– Safra taşı

– Böbrek taşı

– Böbrek iltihabı

– Dış gebelik

– Erken doğum

– Düşük

– Plesenta dekolmanı

– Apandisit

– Gıda zehirlenmesi

HAMİLELİKTE MİDE AĞRISI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hamilelikte mide bulantısı ve mide hassasiyeti için öncelikle hekime başvurmak ve verilen tavsiyeler uymak gerekir.

Mide ve karın ağrısının önüne geçmek için yapabileceklerinizden bazıları şunlardır:

– Kahve tüketimini azaltın hatta tamamen kaldırın. Çünkü kafein, bu dönemde midenizi rahatsız edebilir.

– Gazlı içeceklerden uzak durun.

– Çok soğuk su, dondurma, dolaptan yeni çıkarılmış yoğurt gibi mideyi üşütecek ürünleri tüketmekten kaçının.

– Yemekten sonra hemen yatmayın. Bir süre ayakta kalın hatta hafif hafif yürüyün.

– Aşırı yağlı ve kızartma türü besinler mideyi rahatsız ettiği için uzak durun.

– Turşu, aşırı ekşi salatalar mide ağrısını tetikleyen gıdalardır.

– Azar azar ve sık yiyin.

– Bol lifli gıdalarla beslenin.

– Bol su için

– Karın bölgesini sıkan giysilerden kaçının

– Gece geç saatlerde yemek yemeyin.

– Stresten uzak durun

– Ağrıyan bölgeye sıcak su torbası uygulayın. Ağrıyı kısa süreli kesecektir.

– Sıcak su ile duş almak rahatlama sağlar.