Çok yıllık bir süs bitkisi olan karabaş otu, Akdeniz ülkelerinde yetişmektedir ve şifalıdır. İlkbaharda genellikle mor ya da pembe çiçekler açar. Karabaş otu, vitamin ve mineraller açısından son derece zengindir ve ayrıca kalsiyum, demir, magnezyum ve potasyum kaynağıdır. Peki, Karabaş otunun faydaları nelerdir? Merak edilenler haberimizde…

Türkiye’de yalancı lavanta, gargan, keşiş otu gibi isimlerle adlandırılan karabaş otu, ballıbabagiller familyasına aittir. Antibakteriyel ve güçlü bir antioksidan olan karabaş otu, migren ve baş ağrısı, depresyon, sinüzit, öksürük ve nezle gibi bir çok hastalıkta fayda sağlar. Şimdi, karabaş otunun sağlık açısından faydalarına daha yakından bakalım. İşte karabaş otunun faydaları…

KARABAŞ OTUNUN FAYDALARI

Karabaş otunun sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Zekayı ve hafızayı güçlendirir ve zihinsel yorgunluğu ve akıl karışıklığını giderir.

– Bağışıklık sistemindeki serbest radikalleri azaltarak hastalıklara karşı vücut direncini artırır.

– Kötü kolesterol seviyesini dengeleyerek kalp damar hastalıklarını engeller.

– Sinüzit, öksürük, kronik nezle ve ateşli soğuk algınlığı tedavisinde yararlanılır.

– Depresyon ve anksiyete semptomlarını önler, rahatlatır.

– Baş ağrısı ve migren tedavisinde diğer bitkilerle birlikte kullanılır.

– Kan dolaşımını hızlandırır.

– Damar tıkanıklığını önler.

– İdrar yolu enfeksiyonu ve vajinal enfeksiyonların tedavisine yardımcı olur.

– Kan kanseri ve başta pek çok kanser türünün gelişmesini engeller.

– Cilt yaralarının iyileşmesini hızlandırır.

– Mide bulantısını giderir.

– Romatizmal ağrılara iyi gelir.

– Uykusuzluğa iyi gelir.

– Hazımsızlığa, kabızlığa ve mide gazına iyi gelir.

– Sindirim sistemini düzenler ve bağırsakların daha aktif çalışmasını sağlar.

– Kas ağrılarını ve kas yorgunluğunu giderir.

– Beyindeki tümörlerin ilerlemesini durdurur.