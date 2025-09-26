

Sahne adıyla Güllü olarak bilinen şarkıcı Gül Tut, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Yalova'daki evinin balkonundan düşerek ölen Güllü'nün oğlu Tuğberk Yavuz, "Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun" dedi.

Güllü'nün ölüm haberinin ardından aylar önceki röportajı yeniden gündem oldu.

SERENAY SARIKAYA'YI İSTEMİŞTİ

Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan şarkıcı, ocakta hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un ailesinin miras yüzünden birbirine düşmesi hakkında konuşmuştu:

"Benim de iki çocuğum, bir torunum var. Benim de evlatlarım var. Ben ölünce eğer bu şekilde olacaksa bana Allah rahmet eğlesin. Benim parayla pulla hiçbir zaman işim olmadı."

Güllü, "Hayatım film olsa, Serenay Sarıkaya'nın başrolde olmasını çok isterdim. Duruşu ve asaleti bambaşka" demişti.

"YARIN TUZLA'DA DEFNEDECEĞİZ"

Bu arada Güllü'nün asistanı, 'Gel Konuşalım' adlı magazin programına telefonla bağlandı.

Güllü'nün 5'inci kattaki evinin terasında kızı ile roman havası oynarken dengesini kaybedip düştüğünü iddia etti. İntihar iddialarını kesin bir dille reddetti, "Güllü'yü yarın Tuzla'da defnedeceğiz" dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır" denildi.