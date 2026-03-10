Meksika'nın 29 Mart'ta Portekiz'i ağırlayacağı hazırlık maçı öncesi Meksikalı gazeteci Edgar Valero, gazetede yayımladığı haberinde "Cristiano RonaldO'nun kadroda olmayabileceği ve buna karşın Diogo Jota'nın geri dönüşünün değerlendirilebileceği" ifadelerine yer verdi.

Ancak geçen yıl trafik kazasında trajik bir şekilde hayatını kaybeden Jota'nın bu şekilde adının geçmesi, başta Portekizliler olmak üzere futbolseverlerin tepkisine neden oldu.

ÖZÜR DİLEMEK YERİNE PİŞKİN AÇIKLAMA!

Hızını alamayan Valero ise özür dilemek yerine sosyal medyada şu açıklamayı yaptı:

"Beğeniler ve retweetler için teşekkürler. Jota ile röportaj yapmayı planlıyordum ama adam öldü, lanet olsun. Ne yapabiliriz ki... Bir dahaki sefere adamın gerçekten hayatta olduğundan emin olacağım. Yazarken de daha 'hayatta' olacağım."

GÖREVİNE SON VERİLMESİ İSTENİYOR

Valero'nun açıklamasının ardından Portekiz ve Liverpool taraftarları, gazeteci hakkında disiplin cezası verilmesini ya da işten çıkarılmasını talep etti. Meksikalı taraftarlar ve gazeteciler de tepki göstererek Jota'nın adının bu şekilde kullanılmasını eleştirdi.