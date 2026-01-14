Dünyanın gözü İran'da yaşananlara kitlendi. ABD'nin İran'a operasyon sinyalleri verdiği bugünlerde dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı.

İran'da rejim muhalifi eylemlerde hayatını kaybeden kişilerin ailelerinden kurşun parası istendi.

İçinizden Biri Ekrem Açıkel skandal bir iddiayı SÖZCÜ TV canlı yayında şu ifadelerle anlattı:

İNFAZLAR BAŞLADI

- İran'da insanlarla ilgili ortaya atılan iddialara bakar mısınız? ön yargılardan azade olarak rejiminiz batsın dedik.

- İran'da Molla rejimi katliam yapıyor. Devrim Muhafızları arkadan sinsice yaklaşıyor ve tek kurşun eylemcilerin kafalarına sıkılıyor.

BU NE ACIMASIZLIK

- Katledilenlerin bedenleri için "Kurşun Parası" isteniyor. Haber teyitli görünüyor. Aileler devlete 700 Milyon ile tümen yani 220 Bin lira ödemek zorunda kaldı. Yoksa cenazeleri alamıyor namaz kılıp toprağa veremiyorlar.

İSYANI RANTA ÇEVİRMEK

- İddiaya göre şu ana kadar 12 bin kişi hayatını kaybetti. Mollalar 8 trilyon 400 milyar tümen gelir peşinde. Türkiye kuru ile hedef 2 milyar 550 milyon lira

- Kurşun parası infaz edilen gençlerden talep ediliyor. Bu kadar mı parasızlık var öyle görünüyor. Bizim yanımız adalet laiklik ve demokrasinin yanı. Hangi kutsal rejim hangi iktidar bir insan canından önemlidir. Arkadan kafasına sık sonra ailesinden kurşun parası iste. Ortadoğu ateş topu ama bu dünyadan katledilen 10 Müslümandan 9'u din kardeşinin silahından çıkan kurşunla katlediliyor. Bunu da unutmayalım.