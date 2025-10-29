Avustralya yetkililerine göre yaşlı kadın, 60 gün sürecek on binlerce dolarlık bir kruvaziyer turuna henüz başlamıştı. Coral Adventurer adlı gemiyle yapılan yolculuk, ülkenin uzak ve tropik bölgelerini kapsayan prestijli bir keşif turuydu. 120 yolcu ve 46 mürettebat kapasiteli gemi, dar kıyı bölgelerine ulaşabilen özel tasarımıyla biliniyordu.

Kadının, gemiden diğer yolcularla birlikte Lizard Adası'nda yapılan yürüyüş turuna katıldığı, ancak bir süre sonra dinlenmek için gruptan ayrıldığı öğrenildi.

YAŞLI KADINI ADADA UNUTTULAR

İddiaya göre Coral Adventurer adadan ayrılırken kadının eksik olduğu fark edilmedi. Saatler sonra yapılan sayımda bir yolcunun kayıp olduğu anlaşılınca gemi tekrar adaya döndü. Cumartesi gecesi başlayan arama kurtarma çalışmaları, Pazar sabahı kadının cansız bedeninin bulunmasıyla son buldu.

RESMİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesi (AMSA) olayla ilgili soruşturma başlattı. Kurum sözcüsü, gemi kaptanının kadının kaybolduğunu cumartesi akşamı 21.00 civarında bildirdiğini, ardından diğer denizcilik ve güvenlik birimlerinin de operasyona dahil olduğunu açıkladı.

Gemi mürettebatının ifadeleri alınırken, olayın ihmal kaynaklı olup olmadığı araştırılıyor.

ŞİRKETTEN TAZİYE MESAJI

Öte yandan gemiyi işleten Coral Expeditions şirketinin CEO'su Mark Fifield, yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Bu trajik olay nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Yolcumuzun ailesine tam destek sağlıyoruz. Soruşturma sonuçlanana kadar yetkililerle tam iş birliği içindeyiz."