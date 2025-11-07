Masumiyet, Kader, Hayat gibi Türk sinemasının önemli filmlerinin yönetmeni

Zeki Demirkubuz’un “Hayatta ve Fotoğrafta En İyi Pozu Yalnızlar Verir” adlı yeni sergisi İstanbul’un ardından Ankara’daki çağdaş sanat merkezi CerModern’de açıldı…

Küratörlüğünü Ebru Yılmaz’ın üstlendiği sergi, Demirkubuz’un sinemada derinlemesine işlediği “yalnızlık” temasını bu kez fotoğraf karelerinde gözler önüne seriyor.

ARŞİVDEN SEÇKİLER

‘Hayat’ adını verdiği ilk sergisini iki yıl önce Müze Gazhane’de açan Demirkubuz; yeni sergisini Ebru Yılmaz ile birlikte 50-60 bin fotoğraflık bir arşiv arasından seçim yaparak, hayata geçirdiğini söylüyor…

Usta yönetmenin, filmlerinde sıkça karşılaştığımız içe kapanık karakterleri ve sahici anlatım dili bu kez fotoğraf karelerinde görünür oluyor.

Usta yönetmen; Avrupa’dan Amerika’ya; Asya’dan Anadolu’ya uzanan coğrafyalarda çektiği fotoğraflarda hazırlıksız, biçim verilmemiş, doğal anlara odaklanıyor.

Sergide yalnızlığın hallerine odaklanan 30 fotoğraf yer alıyor…

Bu kareler dramatik bir kurguya, belirgin bir hikayeye de dayanmıyor. Dolayısıyla “anlatısız” bir sessizlikle başbaşa bıraktığı izleyiciye söz üretmeyen ama duygu taşıyan anlarla karşılaşma zemini sunuyor.

POZ YOK DURUŞ VAR

Fotoğraflarda yer alan kişiler, manzaralar ya da nesneler, bir pozun parçası olmaktan çok bir duruşun ifadesi haline geliyor…

Yönetmenin sinemadaki içe dönük anlatımı, fotoğraflarda zamanın askıya alındığı, akışı var eden yansımalarla; izleyiciyi yalnızlıkla bireysel bir sorgu alanına davet ediyor. Böylelikle sergi, yalnızlığı insanın kendine ve dünyaya bakış biçimine dönüştürüyor.

CerModern, Art On iş birliğiyle hayata geçirilen sergi, 30 Kasım’a kadar pazartesi günleri hariç haftanın her günü görülebilir.