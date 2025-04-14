ABD'nin Utah şehrinde yaşayan Amanda Gruendell, 2020 yılında dünyada çok az insanın deneyimlediği bir mucize yaşadı. Hiç tanımadığı, hayatını kaybetmiş bir kadından nakledilen rahimle anne oldu.

BAŞKASININ RAHMİYLE HAMİLE KALDI

Amanda'nın doğuştan rahmi yoktu ve genç yaşta annelik hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Evlat edinme ve taşıyıcı annelik yolları da başarısızlıkla sonuçlanan Amanda'nın şansı deneysel rahim nakli programıyla yeniden yeşerdi. Zorlu testlerin ardından, 33 yaşında 14 saat süren bir ameliyatla bağışıklık sistemi tarafından reddedilmemesi için özel ilaçlarla birlikte donör rahmi vücuduna başarıyla yerleştirildi.

SAĞLIKLI BİR BEBEK DÜNYAA GETİRDİ

Tüp bebek tedavisiyle ilk denemede hamile kalan Amanda, 37 haftalık sağlıklı bir gebeliğin ardından kızı Grace'i dünyaya getirdi. Nakil sonrası geçen Grace sağlıklı büyüdü.

"ANNELİK DUYGUSUNU İÇİN DEĞER"

Amanda, ikinci çocuk için dört kez daha tüp bebek tedavisi gördü ve son embriyo transferinin başarılı olmasını umut ediyor. Süreç boyunca bağışıklık baskılayıcı ilaçlar nedeniyle sağlık sorunları yaşasa da annelik duygusunun her şeye değdiğini söyleyen Amanda, "Grace'in gülümsemesi, her şeyi anlamlı kılıyor." diyerek duygularını tarif etti.