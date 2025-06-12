HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-HAYDARPAŞA NUMUNE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI



ANESTEZİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ İHTİYACI OLAN 2 KALEM SARF MALZEME ALIMI İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/854859

1-İdarenin

a) Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-HAYDARPAŞA NUMUNE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : TIBBIYE CADDESI NO:23 34668 ÜSKÜDAR/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2165423232/1015 - 2165501015 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : ANESTEZİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ İHTİYACI OLAN 2 KALEM SARF MALZEME ALIMI İHALESİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem - Mal Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Sarf Deposuna teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici, sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen, hastanemiz Tıbbi Sarf Deposunun yazılı siparişinden (fax, mail vb.) sonra istenen miktardaki malzemeleri eksiksiz olarak 5 (beş) iş günü içinde ilgili depoya teslim edilecektir. Firma yetkilisi olmadan mal teslimi yapılmayacaktır. Hastanemizin stok takibi ve yönetimi açısından istenen miktar ve kaleme uyulması mecburidir. Sipariş çekilen ürünler irsaliye ile teslim edilecek, fatura idare tarafından talep edildiğinde düzenlenip getirilecektir. Kargo ile mal teslimi kabul edilmeyecektir.. İşin bitiş tarihi: 31.12.2025'tir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanmış sayılacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.06.2025 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Satınalma Birimi, Tıbbiye Cad. No:23 Üsküdar/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: İmalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimi

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi

Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise Kapsam Dışı Beyanı

Tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirimi 4.3.2. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Katalog

Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar 4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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