Tüm Türkiye’nin gözü kulağı bugün İsviçre’de olacak. UEFA Gençlik Ligi’nde yarı finale yükselen ilk Türk takımı olan Trabzonspor U19, Avusturya’nın Salzburg ekibiyle kozlarını paylaşacak. Nyon kentindeki bu heyecan dolu mücadeleye saat 15.00’te Colovray Spor Merkezi ev sahipliği yapacak. Bordo-mavililer, Salzburg’u mağlup etmesi durumunda 28 Nisan Pazartesi günü aynı sahada oynanacak finalde AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

BARCELONA İLE FİNAL YAKIŞIR

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Salzburg maçının hazırlıklarını tamamladı. Maçın oynanacağı Colovray Spor Merkezi’nde son çalışmasını yapan bordo-mavililerde, Teknik Direktör Eyüp Saka, “Bana Trabzonspor- Barcelona finali yakışır gibi geliyor. İçimden ve gönlümden geçen o. Yaşayıp göreceğiz ama elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın sözünü verebilirim” dedi.

İTALYANLARIN KÂBUSU OLDULAR

Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan Trabzonspor 2. eleme turunda Karadağ’ın Buducnost takımını 3-1 ve 5-2 mağlup ederek üst tura çıktı. 3. eleme turunda Bosna Hersek’in Sarajevo takımı 2-2 ve 6-1’lik skorlarla geçildi. Son 32 turunda Juventus’u 1-0, son 16 turunda Atalanta’yı penaltılarla 5-3 ve çeyrek finalde Inter’i 1-0 deviren Fırtına üst üste 3 İtalyan takımını eleyip yarı finale kaldı.