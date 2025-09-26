Cepkin, resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda konser iptallerini şu sözlerle açıkladı:

“Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları, bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebiyle listeden çıkarıldı. Zaten süreç boyunca bununla uğraştığımız için biletleri bilinçli olarak açmamıştık, bu nedenle bir sorun yok. Ancak en önemlisi, artık kıymeti kalmayan kalp kırıklıklarını nasıl telafi edeceğiz, onu bilemedim.”

Turne Programı Devam Ediyor

Sanatçının açıklamasında, turnenin diğer şehirlerindeki konserlere dair herhangi bir olumsuz gelişmeye yer verilmedi. Bu nedenle Hayko Cepkin’in Anadolu turnesinin kalan programının planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor.