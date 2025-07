Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz arasında bir kez daha yaşanan ayrılık, bu kez geri dönüş ihtimalini de beraberinde götürdü. Hayranları her defasında “belki yine barışırlar” umudunu taşırken, ikiliden gelen son hamle adeta bu umutlara kapıyı tamamen kapattı. Instagram hesaplarından birlikte olan tüm fotoğrafları silen çift, sözlü açıklamaya gerek kalmadan ilişkilerine kesin bir nokta koydu.

İLİŞKİLERİ SETTE BAŞLAMIŞTI

İkilinin yolu 2021 yılında “Baht Oyunu” dizisinin setinde kesişmiş, arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü. Ekran uyumlarını gerçek hayata da taşıyan çift, magazin dünyasının gözde isimleri arasına girmişti. Ancak 2022’de yaşanan ilk ayrılık, takipçilerini fazlasıyla üzmüştü.

2024’te ilişkilerine bir şans daha veren çift, sosyal medya paylaşımları ve ortak etkinliklerdeki görüntüleriyle yeniden mutlu bir birliktelik sergilemişti. Hatta hayranları ikiliden evlilik haberi beklemeye başlamıştı.

İNİŞLİ ÇIKIŞLI İLİŞKİ BİTTİ

Fakat bu mutluluk uzun sürmedi. Son haftalarda çiftin yeniden ayrıldığı yönündeki haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayrılık sonrası Cemre Baysel’in yaptığı tatil paylaşımları, dikkatli gözlerden kaçmadı. “Catching the sun” notu ve arka planda çalan Sade’nin “Keep Looking” şarkısı, hayranlara “her şey yolunda” mesajı verdi.

Aytaç Şaşmaz ise bu paylaşımı adeta bir duygusal yanıtla takip etti. Güneş ve ayı aynı karede gösteren bir videoya “The sun sees your face, but the moon knows your soul :)” (Güneş yüzünü görür ama ay ruhunu bilir) notunu düştü. Arka planda ise George Michael’ın “Freedom” şarkısı çalıyordu. Bu paylaşımın Cemre’ye gönderme olduğu çok konuşuldu.

SON NOKTAYI INSTAGRAM'DA KOYDULAR

Tüm bu paylaşımlara rağmen ikili, uzun süre birlikte oldukları döneme ait fotoğrafları Instagram profillerinde tutarak hayranlara “belki yeniden” umudu veriyordu. Ancak o umut artık tamamen sona erdi.

Son gelen sessiz ama net hamle, çiftin Instagram hesaplarında birbirlerine dair tüm fotoğrafları kaldırması oldu. Bu hareket, ikilinin ilişkilerine kesin bir son verdiğini gösterdi. Sosyal medyada bu gelişme hayranlar tarafından “artık gerçekten bitti” yorumlarıyla karşılandı.