Yaprak Dökümü'nde Hayriye karakteri ile bir döneme damga vuran oyuncu Güven Hokna, sosyal medyadaki filtreli paylaşımıyla kısa sürede herkesin dikkatini çekti.
FİLTRENİN DOZUNU KAÇIRDI
O kareyi görenler ekran görüntüsü alarak sosyal medya mecralarında esprili paylaşımlar yaparken dizinin popüler replikleri de fotoğrafın altına sıralandı.
Bazı kullanıcılar 'Ağzımızın tadı kaçtı Hayriye Hanım' yorumunda bulundu.
PAYLAŞIMI SİLDİ
Sosyal medyada günde olmasından sonra usta oyuncu paylaşımını kaldırdı.