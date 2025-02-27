Avustralya'nın Sidney kentindeki Avustralya Sürüngen Parkı, halktan dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olan huni ağ örümceğini yakalayıp bağışlamalarını istedi. Bu çağrının, parkın hayat kurtarıcı panzehir programını sürdürebilmesi için yapıldığı belirtildi.

Yetkililer, huni ağ örümceklerinin bu yıl beklenenden daha az göründüğünü ve panzehir üretimi için yeterli örümceğin toplanamadığını belirtti. Örümcek bakıcısı Emma teni, "Bu sezon oldukça durgun geçti ve halkın yardımına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" diyerek çağrıda bulundu.

Uzmanlar, gelecek aylarda artan nem ve yağışlarla birlikte örümceklerin daha fazla ortaya çıkmasını beklediklerini ifade etti. Park, halkın güvenli şekilde örümcek toplaması için yönergeler sunarken, yumurta keselerinin de kabul edildiğini duyurdu.

ÖLÜM VAKASI YOK AMA TEHDİT SÜRÜYOR

Dünyanın en ölümcül örümceği olarak bilinen Sidney huni ağ örümceği, güçlü zehrine rağmen 1981'den bu yana panzehir programı sayesinde hiçbir ölüm vakasına neden olmadı. Parkın programında 2 binden fazla örümcek bulunuyor, ancak sadece erkek örümceklerin zehri, panzehir üretiminde kullanılıyor.

Sidney huni ağ örümceği, Avustralya'nın güneydoğusunda yaygın olarak görülse de şimdiye dek ölümcül olduğu kanıtlanan tek tür olarak biliniyor. Panzehir üretiminin aksamaması için park yetkilileri, halktan bu örümcekleri güvenlik bir şekilde toplamalarını ve en yakın merkeze teslim etmelerini istedi.