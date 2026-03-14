Dışarıdan bakıldığında leşçil hayvanlar gibi görünen rakunlar dünyanın belirli bölgelerinde şehirlere inip yiyecek arayabiliyorlar. Nispeten güvenli olduğu bilinen kilit ve çöp kutularını açma yetenekleriyle ön plana çıkan rakunların bu el yeteneklerinin ardındaki tek sebebin ise açlık olmadığı ortaya çıktı.

SADECE AÇ OLDUKLARINDAN DEĞİL

British Columbia Üniversitesi’nden bilim insanları, rakunların zekasına dair ezber bozan bir bulguya ulaştı. Rakunlar sadece yemek için değil, bilgi edinmek için de bulmaca çözüyor.

Araştırmacılar; mandallar, sürgüler ve düğmelerle dolu, 9 farklı giriş noktası olan karmaşık bir bulmaca kutusu hazırladı. İçindeki tek marshmallow’u mideye indiren rakunlar, ödül bitmesine rağmen durmadı ve diğer mekanizmaları tek tek kurcalamaya devam etti.

Independent'in haberine göre Dr. Hannah Griebling konuyla ilgili "Tek bir denemede üç farklı çözüm yolunu da bulmalarını beklemiyorduk. Sonunda marshmallow olmasa bile problem çözmeye devam ettiler." dedi.

ZORLUĞA GÖRE STRATEJİ

Rakunlar, zorluk seviyesine göre strateji değiştiriyor. Tıpkı bir restoranda "risk" analizi yapan insanlar gibi davranıyorlar:

Maliyet düşükse: Yeni yollar dene, keşfet.

Maliyet/Risk yüksekse: Bildiğin, güvenli yoldan git.

Dr. Griebling bu durumu şöyle özetliyor: "En sevdiğiniz yemeği mi sipariş edeceksiniz yoksa yeni bir şey mi? Risk yüksekse güvenli seçeneği tercih edersiniz."

DENEYSEL KANITLAR SAĞLIYOR

Bu "içsel motivasyon" ve keşif tutkusu, rakunların şehir hayatındaki başarısının anahtarı. Sadece karınlarını doyurmuyorlar; çevrelerini sürekli analiz ederek çöp kutuları ve insan yapımı engelleri aşmakta ustalaşıyorlar. Sarah Benson-Amram elde edilen bulgular hakkında "Rakunların zekası halk kültüründe hep vardı ancak bu çalışmalar, o ünü destekleyen deneysel kanıtlar sağlıyor." diyor.