Osmaniye Belediyesi’ne bağlı Hayvan Bakımevi’nde en az 10 köpek ölü bulundu. Olay yerine giden hayvan hakları savunucuları, gömülen köpekleri elleriyle toprağı kazıyarak buldu. Çıkartılan bazı köpeklerin hâlâ yaşadığı görülürken, hayvanların da canlı canlı gömüldüğü ortaya çıktı.
HAYVANLARA İLAÇ ENJEKTE EDİLDİ
Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet sosyal medya hesabından “Ölmüş hayvanlar yan yana dizilerek infial yaratılmaya çalışılmıştır” dedi. Sözcü TV’nin ulaştığı kamera görüntüleri olayın perde arkasını ortaya çıkardı. Bakımevi çalışanlarının hayvanlara enjektörle ilaç verdikleri anlar kameralara yansıdı.
Konuya ilişkin cevap hakkını kullanması adına ulaştığımız Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ise telefonlarımıza çıkmadı.