Hazal Filiz Küçükköse 38 yaşına bastı. Dün Kuruçeşme'de bir arkadaşıyla buluşup küçük bir kutlama yaptı; yeni yaşıyla birlikte hayatında bazı değişikliklere gittiğini dile getirdi.

"İNSAN ÇEVRESİNİ SEÇEBİLMELİ"

Yeni kararlarından bahseden oyuncu, "Hayatımdaki gereksiz kişileri çıkarmaya karar verdim. İnsan çevresini seçebilmeli, bence böylesi daha güzel oluyor. Aşk da dahil olmak üzere birçok şey diledim. Umarım her şey gönlümce olur" dedi.

BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI

Hazal Filiz Küçükköse, daha önce 'Deniz Yıldızı', 'Beni Affet', 'Günahkar', 'Kara Sevda', 'Rüya', 'Zemheri' ve 'Mehmet Bir Cihan Fatihi' gibi dizilerde rol aldı.

Ünlü isim, son olarak 'Üvey Anne' adlı yapımda boy gösterdi.