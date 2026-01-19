Hazal Kaya geçen aylarda katıldığı bir galada yüzündeki değişimle dikkat çekmişti. Özellikle diş estetiği sosyal medyada gündem olmuş, bazı kullanıcılar Kaya için "Eski hali daha güzeldi" yorumunda bulunmuştu.

Kaya önceki gün katıldığı bir programda konuyla ilgili açıklama yaptı.

Genetik bir rahatsızlığının olduğunu ve dişlerinin karardığını söyleyen Hayal Kaya, bu nedenle lamine yaptırdığını söyledi.

Dişlerini yaptırdığı ilk dönemlerde normal göründüğünü düşündüğünü belirten Kaya, yakın çevresinden de olumsuz bir tepki almadığı için durumu fark etmediğini söyledi.

"SONRA BEN DE ŞAŞIRDIM"

Kaya, dişlerinin büyük durduğunu katıldığı etkinlikte yer aldığı fotoğraf ve video çekimlerinde fark ettiğini açıkladı. "Sonra ben de şaşırdım" diyen oyuncu yaptırdığı dişlerini söktürüp sonrasında yeniden yaptırdığını söyledi.

Kaya ayrıca "Canım çıktı ya bu arada. Ölüyorum sandım. Söktürüp yaptırmak daha zormuş" ifadelerini kullandı.