

Başrollerinde Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Cihan Talay, Melisa Döngel, Ali Atay, Alper Baytekin ve Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı 'Sekizinci Aile' dizisinin dün akşam galası yapıldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlamak için bir araya gelen oyunculardan Hazal Kaya ile Melisa Döngel'in yer kapma savaşı dikkat çekti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

YÖNETMENLİĞİNİ ALİ ATAY YAPTI

Dijital platformda yayınlanacak dizinin yönetmenliğini Ali Atay üstlenirken, senaryoyu da Atay, Cihan Talay ile kaleme aldı.

Dizi, tekstilci Basmacıgil Ailesi'nin mütevazı bir başlangıçtan dünyanın en güçlü ailesi olma yolundaki serüvenini ve bu gücü koruma çabalarını konu alıyor.