Edis konseri için Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde görüntülenen Hazal Kaya, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Saç rengini değiştren Kaya sarışın olmuştu. Kaya, bu kez de zayıflığıyla kafaları karıştırdı. Sevenleri 'Hasta mı?' 'Resmen erişimiş' gibi yorumlar yaptılar.

Aşk-ı Memnu, Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi dizilerle geniş kitlelere ulaşan Kaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

AYLAR ÖNCE SIKI BİR ZAYIFLAMA SÜRECİNE GİRMİŞTİ

Aylar önce sıkı bir spor ve diyete başlayan Kaya, verdiği kilolarla resmen bambaşka birine dönüştü. Ünlü oyuncunun daha önce yüzündeki değişim de takipçilerin gözünden kaçmamış ve estetik yaptırdığı söylenmişti.

İŞTE HAZAL KAYA'NIN SON HALİ