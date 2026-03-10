Dizisi final yapan ve “İnci Taneleri”nde Dilber karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hazar Ergüçlü’ye bir kötü haber daha geldi. Uzun süredir birlikte olduğu DJ Artz lakabıyla tanınan Efe Çelik ile ilişkisini sonlandırdı.

SOSYAL MEDYADA FLAŞ HAMLE

Ünlü oyuncu, sevgilisinin tüm fotoğraflarını Instagram sayfasından silerken, onunla takipleşmeyi de bıraktı. Bu hamle sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.

DOSTANE AYRILIK

Yakın çevreleri, Ergüçlü ile Çelik’in ilişkilerini dostane bir şekilde bitirdiğini ve arkadaş olarak yollarına devam ettiklerini aktardı.