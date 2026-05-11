Vatandaşı yoksullaştıran acı reçete, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı da borç ve faiz batağına sürükledi. Bu yılın ocak-nisan döneminde faize ayrılan kaynak yıllık bazda yüzde 63 artarak 1.1 trilyon lirayı aştı.

4 aylık dönemde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ilk tam yılı olan 2024 senesinin toplamı (1 trilyon 175 milyar lira) kadar faiz ödendi. Üstelik Hazine önümüzdeki 3 ayda da borç ödemeleri yüzünden 1.6 trilyon liralık borçlanma gerçekleştirerek borç sarmalını daha da büyütecek. Artan borç nedeniyle ne Hazine ne de vatandaş bahar yüzü görebilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bütçe verilerinin öncüsü olan nisan ayı nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

6.1 TRİLYON HARCADILAR

Gelirler nisanda 1 trilyon 273 milyar liraya, yılın ilk 4 ayında ise 5 trilyon 281 milyar liraya ulaştı. Nakit giderleri ise nisanda 1 trilyon 524 milyar liraya, ocak-nisan döneminde ise 6 trilyon 138 milyar liraya çıktı. Böylece vatandaşlar ve şirketler trilyonlarca liralık vergi ödemesine rağmen Hazine’nin nakit açığı nisanda 251 milyar 242 milyon liraya, bu yılın 4 ayında da 856 milyar 111 milyon liraya ulaştı. Nakit açığının en önemli nedeni bir kez daha faiz ödemeleri oldu. Hazine, nisanda 248 milyar lira, ocak-nisan döneminde de 1 trilyon 115 milyar 686 milyon liralık kaynağı faiz harcamaları için kullandı.

Hazine’nin faiz yükü yıllık bazda yüzde 63 artarak, resmi enflasyon verisini neredeyse ikiye katladı. Diğer yandan faiz dışı denge pozitif kalıyor. Geçen yılın ilk 4 ayında 411 milyar lira açık veren faiz dışı denge, bu yılın aynı döneminde 257 milyar lira fazla verdi.

594 milyar lira faiz ödenecek

Yalnızca geçmiş veriler değil, geleceğe ilişkin beklentiler de Hazine'nin borç ve faiz yükünün artarak devam edeceğini gösteriyor. Bakanlığın açıkladığı programa göre Hazine, mayıs-temmuz döneminde 1 trilyon 743 milyar liralık rekor borçlanma gerçekleştirecek. Bu durumun nedeni ise önümüzdeki 3 ayda borç ödemelerinin 1 trilyon 510 milyar liraya ulaşacak olması. Hazine, 3 ayda 594.4 milyar liralık borç faizi ödeyecek.