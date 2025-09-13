TEPAV direktörü ve Hazine Kamu Finansmanı eski Genel Müdürü Coşkun Cangöz’ün verdiği bilgilere göre Hazine’nin bu yılki borçlanma limiti, bütçe açığına karşılık gelen 1 trilyon 935 milyar liraydı. Ancak Hazine, nakit gerçekleşmeleri verisine göre, 8 aylık dönemde, 1 trilyon 964 milyar lira net borçlandı.

EK %5 ARTIŞ YAPILABİLİR

Coşkun Cangöz, Hazine’nin yıl içerisinde borçlanma limitini aşabileceğini, önemli olanın yıl sonunda ortaya çıkacak veri olacağını söyledi. Hazine’nin en son 2022 yılında borçlanma tavanını aştığını söyleyen Cangöz, ağustos ayı gibi erken bir dönemde bu limite ulaşıldığını hatırlamadığını belirtti. Hazine’nin borçlanma limitini Bakan Mehmet Şimşek’in yüzde 5, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da ek yüzde 5 artırma yetkisi bulunuyor. Limit artışları yetersiz kalırsa, kanun ile yeni bir düzenleme yapılabilir.

Hazine’nin kasasının dolu olduğunu belirten Cangöz, ek limit artışlarının borçlanma için yeterli olacağını kaydetti. Cangöz, politik gelişmeler veya refinansman riskinin yüksek borçlanmanın nedeni olabileceğini söyledi. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ise Hazine’nin, CHP’ye operasyonlar nedeniyle ihtiyacının üzerinde borçlanma gerçekleştirdiğini savunuyor.