Hazine bu yılın ilk 3 ayı için 308 milyar TL seviyesinde bir borçlanma öngörüyorken, gerçekleşme bunun yüzde 200 üzerinde 908 milyar TL oldu. Hazine’nin yılın ilk çeyreğinde planlananın iki kat üzerinde borçlanma gerçekleştirdiğine dikkat çeken Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Merkez Direktörü Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz

SÖZCÜ TV’ye önemli değerlendirmelerde bulundu.

‘ÖNLEM ALINMALI’

Prof. Dr. Yılmaz, Hazine’nin, Merkez Bankası’nda (TCMB) tuttuğu mevduat büyüklüğünün 27 milyar TL’ye (TCMB 25 Nisan analitik bilanço verisi) kadar düştüğünü vurgulayarak, geçen yıl nisan ayında bu tutarın 200 milyar TL seviyelerinde olduğunu aktardı. Son 20 yılın hiç bir döneminde Merkez Bankası’nda tutulan mevduatta bu denli bir düşüş görülmediğini belirten Yılmaz, “Bu ne demek, bankada para yok demek. Hazine’nin tek hesabı var ve bu hesaptan kaynak aktarıyor” dedi. Ekonomi yönetiminin acil önlemler alması gerektiğini savunan Yılmaz, “Kurumlar Vergisi tahsilatı bekleniyor kasa biraz dolsun diye. Kamunun, harcalamalarını ve yükümlülüklerini yerine getirmek için kasa ve bankasında neredeyse para yok” ifadelerini kullandı.