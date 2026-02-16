Hazine ve Maliye Bakanlığı, yastık altında tutulan altınları ekonomiye kazandırmak için yeni bir adım atıyor. Bakanlık, yarın 1,5 yıl (546 gün) vadeli iki ayrı yatırım aracını doğrudan satış yöntemiyle yatırımcılara sunacak.

Satışa çıkarılacak ürünlerden ilki, 6 ayda bir kupon ödemesi yapılan altın tahvili olacak. İkincisi ise yine 6 ayda bir kira getirisi sağlayan altına dayalı kira sertifikası.

Her iki üründe de yatırımcılar altın karşılığında devlete borç vermiş olacak. Devlet, belirlenen dönemlerde getiri ödeyecek ve vade sonunda yatırımcının ana parasını geri verecek.

Altın tahvili faiz sistemiyle çalışırken, kira sertifikası katılım finans modeline uygun olarak faiz yerine “kira getirisi” sunuyor.

Bu uygulamayla hem vatandaşın altını güvenli şekilde değerlendirmesi hem de ekonomiye kaynak sağlanması hedefleniyor.