Hazine’nin faiz ve borç sınavı, şubat ayında da büyüyerek devam edecek. Hazine’nin rekor borç ödemesinin arkasında tek bir tahvil var. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak 2016’da enflasyona (TÜFE) endeksli bir tahvil çıkararak 20.3 milyar lira borçlanmıştı. Aradan geçen 10 yılın sonunda bugün TÜFE’ye endeksli tahvil için yaklaşık 280 milyar liralık ödeme yapılacağı tahmin ediliyor.

Böylece Hazine tek bir tahvil için 260 milyar liralık faiz ödeyecek. Anaparanın 13 katına ulaşan faiz ödemesi, enflasyonu yükselten politikaların bedeli olarak görülüyor.

OCAK, REKOR AYI

Hazine’nin açıkladığı iç borçlanma stratejisine göre diğer tahvillerle beraber bugün yapılacak iç borç ödemesi 352 milyar 533 milyon liraya ulaşaracak. Ocak ayının toplamında ise 613 milyar 349 milyon liralık rekor iç borç ödemesi yapılacak. 14 Ocak’tan sonra en yoğun gün ise 169 milyar 827 milyon liralık borç ödemesinin yapılacağı 26 Ocak tarihi olacak. Yüksek borç ve faiz ödemeleri, şubat ayında daha da artarak yeni bir rekor kıracak. Şubatta 636 milyar 558 milyon liralık iç borç ödemesi yapılacak. 18 Şubat’ta ise 468 milyar 982 milyon liralık devasa borç ödemesi, Hazine’nin bürokratlarını şimdiden kara kara düşündürüyor.

‘Enflasyon büyük bir kötülük’

CHP’nin Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı, Ekonomist Kerim Rota, 27 Kasım’da SÖZCÜ’ye yaptığı değerlendirmede bugün yapılacak yüklü tahvil ödemesini eleştirerek, “Enflasyonun tek hanelerden yüzde 80’lere çıkmasından sorumlu kimse, bu 260 milyarın sorumlusu oldu” diye konuştu. Rota sözlerine “Enflasyonun elden kaçırılması ülkeye yapılmış büyük bir kötülük” diyerek devam etmişti.