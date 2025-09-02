Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı’nın yönetim kurulu üyesi olduğu firmaya 6 ay gibi kısa sürede halka arz için onay verilmesi Meclis gündemine taşındı. Balcı kayınpederi Osman Çelik’in 2016’da Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanmasından hemen sonra New York Hazine Ataşeliği’ne atanmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “İmtiyazlı Damat” olayını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sordu. Bulut TBMM’ye sunduğu soru önergesinde ‘’Balcı’nın yönetim kurulu üyesi olduğu “DOF Robotics” adlı şirketin, başvurmasından yalnızca 6 ay sonra Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) halka arz onayı almasının dikkat çekici olduğunu vurguladı.

YILLARDIR BEKLEYENLER VAR

Balcı’nın kayınpederi Osman Çelik’in, SPK’nın bağlı bulunduğu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı görevini yürüttüğünü de vurguladı ve şunları söyledi: “Çok sayıda şirket halka arz için yıllarca sırada beklerken DOF Robotics’in kısa sürede onay alması soru işaretleri doğurdu. ‘İmtiyazlı damat’ iddiaları güçlendi. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun’un oğlu da 500 bin lira sermaye ile kurduğu tarım şirketinin sermayesini üç yılda 210 milyon liraya çıkardı. Kimler kimlere özel imtiyazlar sağlıyor?” Bulut , Bakan Şimşek’e “Halka arz için başvuran ve sırada bekleyen şirket sayısı kaçtır? DOF Robotics, halka arz onayını başvurusundan 6 ay sonra alırken, yıllardır bekleyen diğer şirketlerin onay süreçleri neden uzamaktadır? Son 5 yıl içinde halka arz onayı alan şirketlerin başvuru tarihleri ile onay tarihleri nedir’’ sorularını yöneltti.

Osman Çelik

Dünür BDDK’ya damat New York Ataşeliği’ne

Hazine Müsteşarı Osman Çelik’in dünürü Mustafa Balcı da 2017 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na (BDDK) üye atanırken damadı da kamudaki henüz beş yıllık tecrübesine rağmen New York Ataşeliği’nde görevlendirilmişti. Damadı İskender Balcı’nın kendisi kamuya geçmeden önce Ekonomi Bakanlığı’na girdiğini belirten Çelik, New York Ataşeliği görevinin tamamen yönetimin takdiri olduğunu savunmuştu. Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden 2010 yılında mezun olan İskender Balcı aynı zamanda Özata Denizcilik A.Ş. bünyesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.