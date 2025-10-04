ABD'nin Florida eyaletinde, “hazine sahili” olarak bilinen bölgede dalgıçlar, yaklaşık 1 milyon dolar değerinde altın ve gümüş sikkeler buldu. Tarihi keşif, 1715 Fleet – Queens Jewels LLC adlı batık kurtarma şirketi tarafından duyuruldu.

Yaz aylarında yapılan dalışlar sonucunda gün yüzüne çıkarılan binden fazla sikkenin, Bolivya, Meksika ve Peru’daki İspanyol kolonilerinde basıldığı tahmin ediliyor. Altın ve gümüşten oluşan bu sikkeler, yalnızca maddi değeriyle değil, taşıdığı tarihi anlamla da dikkat çekiyor.

1715 YILINDA HAZİNE OKYANUSA SAÇILDI

Keşfin temeli, 1715 yılına kadar uzanıyor. O yıl, Yeni Dünya’dan İspanya’ya değerli madenler taşıyan bir İspanyol filosu, 31 Temmuz'da çıkan büyük bir fırtına sonucu batmış ve hazineler okyanusa saçılmıştı. Bu trajik olaydan bu yana, Melbourne ile Fort Pierce arasında kalan sahil boyunca defalarca milyonlarca dolar değerinde altın sikke bulundu.

Son keşifte çıkarılan bazı sikkelerin üzerinde tarih ve darphane işaretlerinin hâlâ okunabildiği belirtiliyor. Bu da hem tarihçiler hem de koleksiyoncular için sikkelerin önemini artırıyor.

Şirket yetkilileri, bu tür keşiflerin yalnızca birer hazine olmadığını, aynı zamanda geçmişe dair somut hikâyeler anlattığını vurguladı. Operasyon Direktörü Sal Guttuso, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu sadece hazine değil, aynı zamanda hikayeler anlatıyor. Her bir sikke, İspanyol İmparatorluğu döneminde yaşamış ve çalışmış insanlara somut bir bağlantı sunuyor. Tek seferde 1000 sikke bulmak hem nadir hem olağanüstü.”

Florida yasalarına göre, eyaletin sularında bulunan tüm tarihi eserler ve hazineler devlete ait kabul ediliyor. Ancak eyalet, lisanslı kurtarma şirketlerine izin veriyor. Bulunan eserlerin yaklaşık yüzde 20’si kamu araştırmaları ve sergiler için devlete bırakılıyor, geri kalanlar ise şirket ve taşeronlar arasında paylaştırılıyor.