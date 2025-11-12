Günden güne ağırlaşan siyasi atmosfer piyasaları stres testine sokarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek yıl 6 trilyon liraya yaklaşan rekor borçlanma gerçekleştirecek. Borçlanma yıllık bazda yüzde 52 gibi yüksek bir oranda artış gösterirken, Hazine Kamu Finansmanı eski Genel Müdürü Coşkun Cangöz, “Hazine siyasi risklerle 2026’da terleyecek gibi görünüyor” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek yıl 5 trilyon 949 milyar liralık borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor.

AŞIRI YÜKSEK

Toplam borçlanma, bu yıla kıyasla 2 trilyon lira (yüzde 52) artış gösterecek. Hazine’nin borçlanmasının 2.7 trilyon lirası faiz ödemeleri nedeniyle yapılacak. Hazine gelecek yıl 19.9 milyar dolarlık dış borç öderken, uluslararası piyasalardan 13 milyar dolar borçlanacak. İç borç çevirme oranı ise yüzde 106 olacak.

RİSKTEN KAÇINILMALI

“Piyasalar üzerindeki Hazine baskısı 2026’da, bu yıldan farklı olmayacak” değerlendirmesini yapan Coşkun Cangöz, ocak-şubat ve ağustos aylarında ‘aşırı yüksek’ borç ödemeleri olduğunu hatırlattı. Hazine, ocakta 578.4 milyar lira, şubatta 578.6 milyar lira, ağustosta 556.7 milyar liralık borç ödeyecek.

“Bu veriler refinansman riskinin sürdüğüne işaret ediyor” diyen Cangöz, “2026’da yüklü borç ödeme ayları ve siyasi riskler nedeniyle Hazine terleyecek gibi görünüyor” açıklamasını yaptı. Coşkun Cangöz, “Bütçe disiplinini ön plana çıkarmak ve politik risklerden kaçınmak önemli” tavsiyesinde bulundu. Hazine, bu yıl 1.9 trilyon liralık borçlanma limitini aşarak ek limit talep etmişti.

Faiz ödemesi 50 milyar $’la 21 yılın zirvesine çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gelecek yıl da yüksek reel faiz vererek borçlanacağını vurgulayan Coşkun Cangöz, “Önümüzdeki yıllarda da bütçenin faiz yükü yüksek olmaya devam edecek” diye konuştu. Ekim sonundaki verilere göre 12 aylık kümülatif faiz ödemelerinin 49 milyar 983 milyon dolarla 21 yılın zirvesine ulaştığını söyleyen Ekonomist Ömer Rıfat Gencal ise yapılan borçlanmanın üretimi ve verimliliği artırmadığını, harcamalar konusunda da bir önlem alınmadığı için borcun, borçla çevrildiğini kaydetti.