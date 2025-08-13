Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde ilk teklif geldi. İktidar, işçiden sonra memur ve memur emeklilerinin zam hayalini de söndürdü. Memur-Sen’in 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 46 zam talebine karşılık iktidardan 2026 için yüzde 10+6, 2027 için yüzde 4+4 zam teklifi geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıkladığı teklif için Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, “Memurun emeğini yok sayan teklifi reddediyoruz” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Bakan Işıkhan, acı reçeteyi daha önce de işçinin önüne koymuştu. İktidar, kamu işçisine de 2026 yılı için yüzde 10+6 zam teklif etmiş, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu bu teklifi kabul etmişti.

NE İSTENDİ, NE OLDU?

Masaya geniş bir talep listesiyle oturan Memur-Sen ise 2026 için yüzde 25+20 oransal zammın yanı sıra yüzde 10 refah payı ve 10 bin lira taban aylığa zamdan oluşan toplamda yüzde 88 zam talep etmişti. Memur-Sen 2027 yılı için de yüzde 20+15 ve taban aylığa 7.500 lira zamdan oluşan toplam yüzde 46 zam istemişti. Böylece ilk yıl için memurun yüzde 88’lik zam talebine iktidar tarafından yüzde 16.6’lık zam teklifiyle karşılık verilmiş oldu. Teklifi açıklayan Bakan Işıkhan, her konuşmasında olduğu gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür edip, “Bu teklif, henüz ilk teklifimiz. Süreç devam ediyor. Her zaman emeğin ve emekçinin sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

‘Ciddiyetsiz teklifi reddediyoruz’

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, verilen teklifte refah payı ve taban aylığa zam olmadığını ve teklifin aşırı düşük kaldığını belirterek tepki gösterdi. Yalçın, “Bu teklifte, enflasyon yok, emekli yok, emekçi yok, sorunlara çözüm yok. Bu teklifin akılla, vicdanla, hakkaniyetle, adaletle ilgisi, alakası yok. İşveren, umut değil hayal kırıklığı üretmiştir. Bu oranlar geçmiş kayıpları telafi etmez, gelecekteki kaygıları önlemez. Bu yüzden, biz bu ciddiyetsiz teklifi reddediyoruz” dedi. Yalçın, çarşamba günü 81 ilde meydanlarda tepkilerini göstereceklerini söyledi.