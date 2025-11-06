AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabı görüşmeleri tamamlandı.

Milletvekillerinin bütçenin geneli üzerine yaptığı konuşmaların ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Son ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Şimşek, vergi affı ve yapılandırmaya ilişkin de yasal düzenlemenin gündemlerinde olmadığını belirtti.

Tekstil, mobilya, deri, konfeksiyon gibi emek yoğun sektörlerde bir takım sıkıntılar olduğunu bildiklerini belirten Şimşek, "Tekstil, mobilya, deri, konfeksiyon, ayakkabı gibi emek yoğun sektörlerin sıkıntılarını biz yine çalışıyoruz. İlave tedbirler alacağız" dedi.

ENFLASYONUN NEDENİ KURAKLIK MI?

Daha önceki açıklamalarında yüksek enflasyonun nedeninin savaş ve zirai donla birlikte kuraklık olduğunu ifade eden Şimşek, bu görüşlerini yineledi.

Şimşek şunları söyledi:

"2022 yılı sonunda enflasyon 64'ten 32-33 civarına indi. Enflasyon hedeflerinde bir sapma var. Bahane peşinde değilim ama kuraklığın etkisi var.

Ağustos ayındaki gıda fiyatlarındaki artış son 20 yıl ortalamasının 3-4 katı. Eylül ayında benzer şekilde 3 katı. Bu normal değil.

Bunu söylediğim zaman bahane olarak söylemiyorum. Sonuçta enflasyon hedefini tutturmakla mükellefiz ama yaklaşmak önemlidir. Dolayısıyla ben inanıyorum ki enflasyondaki düşüş devam edecek."

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Bu arada TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergeyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 bütçesi 50 milyar lira artırıldı.