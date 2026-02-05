Londra yakınlarındaki Essex bölgesinde metal dedektörüyle arama yapan bir amatör, Eylül 2024'te toprak altında sıra dışı bir takıya rastladı. Yapılan ilk incelemelerde gümüş kolyenin MS 1200 ila 1400 yılları arasında üretildiği belirlendi. Ancak asıl sürpriz, kolyenin merkezindeki kırmızı değerli taşın incelenmesiyle ortaya çıktı.

"RICHARD'IN SIRRI" 2 BİN YILLIK TAŞTA GİZLİ

Yaklaşık bir inç uzunluğundaki gümüş çerçeve, aynı zamanda kişisel bir mühür kalıbı görevi görecek şekilde tasarlanmıştı. Balmumu üzerine bastırıldığında, üzerinde bir haç sembolüyle birlikte Latince "SECRETVM RICARDI" yani "Richard’ın Sırrı" ifadesi beliriyordu.

Arkeologları asıl şaşırtan ise mühürde kullanılan ve üzerinde bir yarış arabası figürü işlenmiş olan kırmızı taştı. İncelemeler, bu taşın kolye yapılmadan yüzyıllar önce, MÖ 1. yüzyılda İmparator Augustus döneminde işlendiğini kanıtladı. Bu durum, Orta Çağ’da yaşayan bir İngiliz’in, tarlasında bulduğu antik bir Roma eserini kendi mührüne entegre ettiğini gösteriyor.

STATÜ SEMBOLÜ OLARAK ANTİK ESERLER

Britanya Eski Eserler Veritabanı'ndaki kayıtlara göre, Roma döneminden kalan mücevherlerin Orta Çağ’da yeniden kullanılması dönemin sosyal hiyerarşisi hakkında önemli ipuçları veriyor. Aristokratlar yurt dışından kaliteli yeni ürünler ithal ederken, halkın tarlalarda çalışırken tesadüfen buldukları Roma kalıntılarını takılarına dönüştürerek statülerini sergilemeye çalıştıkları ifade ediliyor.

Roma İmparatorluğu'nun Britanya üzerindeki kalıcı kültürel etkisini simgeleyen bu nadir parça, resmi makamlarca "hazine" ilan edildi. Yasalar gereği bulan kişide kalmayacak olan eseri, bölgede bulunan Braintree Müzesi satın alarak kalıcı koleksiyonuna dahil etmek için girişimlere başladı.