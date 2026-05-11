Türkiye’de AVM’lerin ve bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık için sırada beklediği ve ciddi bir Türk müşteri kitlesi olan Uniqlo’nun, Türkiye pazarına giriş için önümüzdeki 2 yılda henüz bir planının olmadığı, konjonktürün burada etkili olduğu belirtiliyor.

DENGELERİ DEĞİŞTİRİR

Konu ile görüştüğümüz sektördeki üst düzey bir temsilci, henüz markanın Türkiye’ye stratejik olarak bakmadığını yatırım ortamının düzelmesini ve enflasyonun aşağıya inmesini beklediklerini aktararak, şu bilgileri verdi: “Uniqlo’nun söylediği şey şu: ‘Önümüzdeki iki sene boyunca Türkiye’ye girmeyi düşünmüyoruz.’ Ama iki sene diyor, hiç girmeyeceğiz demiyorlar. Yatırım ortamının düzelmesini bekliyorlar, enflasyonun aşağıya gelmesini bekliyorlar. Gelse inanılmaz bir iş yapar. Yurt dışına giden bir Türk’ün Uniqlo’ya girmeme ihtimali yok” dedi. Dünyada 2 bin 500 mağazası olan Uniqlo’nun çatı şirketi olan Fast Retailing’in, 2025 mali yılı gelirleri 3.4 trilyon yen (yaklaşık 22 milyar dolar) seviyesinde.

İrlanda devi de yer arayışında

Daha önce büyük bir yatırımcının, markanın Türkiye temsilciliği için de görüşmek istediği belirtilen Uniqlo fonksiyonel ve uygun fiyatlı ürünleri ile öne çıkıyor. Uniqlo’nun yanı sıra İrlanda merkezli hızlı moda devi Primark’ın da Türkiye ilgisi olduğu ancak en az 3 bin metrekarelik yer arayışının bu planı zorlaştırdığı belirtiliyor.