Eda Taşpınar uzun süren yalnızlığına geçen yıl nokta koymuştu. Sosyetik ikoncan haziran ayından beri isminin baş harfi D olan gizemli sevgilisiyle Yunanistan'ın Mykonos Adası'nda tatil yapıyor.

Taşpınar önceki gün sevgilisi ve onun kızlarıyla dalış yaptı. Ünlü isim tekneden kareleri sosyal medyada şu notla paylaştı:

"Bugün D'nin kızlarını açık su dalışına götürdük. D, hayatımda tanıştığım en iyi babalardan biri. Kızlar onun gibi bir babaya sahip oldukları için çok şanslı. Onun gibi bir sevgilim olduğu için ben de çok şanslıyım."

EDA'YA ŞİİR YAZMIŞTI

Eda Taşpınar'ın aşkı geçen günlerde şair kesilmişti.. Eda'ya şu şiiri yazmıştı:

"Taş sektirirken poponu izlemeye bayılıyorum/Bu, gördüğüm en nefis manzara/Bu, güneş ışığında çıplak kalan kalbin/Bu, kumlara dökülmüş cömert ruhun/Bu, iki kuşağı birbirine bağlayan güçlü bağ/Bu, benim kadınımın kızlarımla kurduğu bağ/İzlerken, içten içe gülümsüyorum, içimde daha önce hiç hissetmediğim bir huzurla/Yine de taş sektirirken poponu izlemeye bayılıyorum/Bu, gördüğüm en nefis şey."