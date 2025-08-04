Geride kalan sezonda TFF 3. Lig’de şampiyonluk yaşayarak TFF 2. Lig’e yükselen Bursaspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında sahaya çıktı. Sarıyerspor karşısında oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın tek golü, 30. dakikada yeni transfer Tayfun Aydoğan’dan geldi. Bu sonuçla Bursaspor, sezon öncesi ilk sınavını galibiyetle tamamladı.
Taraftarlardan Erzurum Çıkarması
Maçın en unutulmaz anı ise tribünlerde yaşandı. Bursa’dan yola çıkan yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu, takımlarına destek olmak için tam 1300 kilometre yol kat ederek Erzurum’a ulaştı. Yeşil-beyazlı sevdalılar, hazırlık maçında takımlarını yalnız bırakmayarak tribünlerde coşkuyu doruğa çıkardı.
Bursaspor’un hem sahadaki mücadelesi hem de taraftarının gösterdiği bu fedakârlık, yeni sezon öncesi camiaya moral verdi.