Fenerbahçe'de Feyenoord galibiyetinin coşkusu Göztepe beraberliğiyle yerini karamsarlığa bıraktı. Süper Lig’e puan kaybıyla başlanmasının yarattığı moral bozukluğunun yanında sergilenen futbol da taraftarları umutsuzluğa itti. Eleştirilerin hedefinde Teknik Direktör Jose Mourinho var.

TEK İSABET PENALTI

“Bu sezon beni nelerin beklediğini biliyorum, artık hiçbir şey sürpriz olmayacak” diyen Portekizli hoca ilk maçta sınıf ta kaldı. 3’lü savunma ısrarı devam ederken, sarı-lacivertli takım oyun adına hiçbir şey vadetmedi. Rakip kaleye atı lan tek isabetli şut Talisca’nın 90+4’teki penaltısıydı.

ADETA İTİRAF ETTİ!

Maç sonunda söyledikleri de itiraf gibiydi. “Duvara karşı oynadık” diyerek bir anlamda B Planı’nın olmadığını kabul eden Jose Mourinho, 10 kişi kalmış rakibe karşı çözüm üretemedi, hiçbir organize atak geliştiremedi, yaptığı değişiklikler de işe yaramadı.