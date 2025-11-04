ABD merkezli sağlıklı sos markası True Made Foods, 10 yıllık faaliyetinin ardından iflas koruma başvurusu yaptı. Heinz ketçaplarının sağlıklı alternatiflerini sunduğunu söyleyen marka, ürünlerini yıllarca Walmart, Whole Foods, Sprouts ve The Fresh Market gibi büyük zincirlerde tüketiciyle buluşturmuştu.

ÜRÜNLERİ 5 BİNDEN FAZLA MAĞAZADA SATILIYORDU

2015 yılında Virginia’da kurulan True Made Foods, meyve ve sebzelerle doğal olarak tatlandırılmış ketçap, hardal, barbekü sosu ve acı sos gibi ürünleriyle dikkat çekmişti. Şirket, kuruluşundan bu yana 6,9 milyon dolardan fazla yatırım toplamış ve 2020’deki pandemi öncesinde 5 binden fazla mağazada ürünlerini satışa sunmuştu.

Ancak pandemiyle birlikte, Kroger ve Safeway gibi önemli zincirlerdeki raf yerlerini kaybeden şirket, büyük ve köklü rakiplerin arasında tutunmakta zorlandı. Bu kayıplar, şirketin finansal dengesini sarsan önemli bir darbe oldu.

İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNDU

True Made Foods, 30 Ekim 2025 tarihinde ABD Virginia Doğu Bölgesi İflas Mahkemesi’ne iflas koruma başvurusunda bulundu. Mahkeme belgelerine göre şirketin 1 ila 10 milyon dolar arasında borcu, buna karşın yalnızca 500 bin ila 1 milyon dolar arasında varlığı bulunuyor.

En büyük alacaklılardan biri olan Teton Promotion in Motion’a olan borç ise dikkat çekici. Şirketin, bir distribütör anlaşmasını ihlal ettiği iddiasıyla bu firmaya 361 bin dolarlık borcu olduğu belirtildi. Ancak True Made Foods CEO’su Abraham Kamarck’a göre, iflas başvurusunun asıl sebebi bu değil.

Kamarck, iflasın PIM Brands tarafından açılan dava nedeniyle gerçekleştiğini ve davanın asılsız olduğunu savundu. Şirketin karşı davasının daha güçlü olduğunu belirten Kamarck, artan yasal masrafların kendilerini iflasa sürüklediğini ifade etti. CEO, “Satışlarımız güçlü ve büyüyor. Bu sürecin sonunda daha da güçlü çıkmayı umuyoruz” dedi.

HEİNZ İLE KRAFT AYRILDI

Öte yandan Heinz cephesinde de büyük gelişmeler yaşandı. Kraft ile 2015 yılında gerçekleştirdiği 46 milyar dolarlık birleşme geçtiğimiz ay sona erdi. Böylece Kraft Heinz Company, yeniden iki ayrı halka açık şirkete ayrıldı. Şimdilik geçici isimlerle yola devam eden bu iki şirketten biri, Heinz sosları ve Philadelphia krem peynirini üretirken; diğeri Capri Sun, Oscar Mayer ve Lunchables gibi ürünlere odaklanacak.

Bu ayrılığın temelinde ise hisselerdeki düşüş ve ürünlere olan talepteki azalma yatıyor. 2015’teki birleşmeden bu yana Kraft Heinz hisseleri yüzde 60’a yakın değer kaybederken, sadece 2024 yılında bu kayıp yüzde 21 oldu.