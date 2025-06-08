Son dönemde çok sayıda vatandaş MHRS sistemi üzerinden doktor randevusu bulamadığını dile getiriyor. Randevu sorununa ilişkin olarak Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci değerlendirmelerde bulundu.
Randevu bulunamamasına dair HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan bakan yardımcısı "Eğer doğrudan sisteme girip hekim randevusu almaya kalkıyorsa işi zor” dedi.
"AİLE HEKİMİNE GİDERSE HEMEN RANDEVU ALABİLİR"
Birinci, “Aile hekimlerimize randevuların ağırlıklı bölümünü ayırıyoruz. Onların kontenjanını yüksek tutuyoruz. Bir kişi kendisi sisteme girdiğinde alamayabilir. Ancak aynı hekim için randevuyu aile hekimine giderse hemen alabilir.” diye konuştu.