Kasım Gülek Köprüsü üzerinde bir araya gelen Adana Tabip Odası (ATO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adana Şubesi, Hekim Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası (HEKİM SEN) ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) yönetici ve üyeleri Uğur Mumcu Meydanına kadar gerçekleştirdikleri Beyaz Yürüyüş ile "Başka bir sağlık sistemi mümkün! Başka bir hekimlik ortamı mümkün!” dediler.

'ŞİDDETSİZ BİR SAĞLIK ORTAMI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ'

Çok sayıda hekim ve sağlık emekçisinin yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de destek verdiği etkinlikte bileşenler adına basın açıklamasını okuyan Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Özden Polatöz, “Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Özden Polatöz, “Ülkemizin sağlık yükünü ekip arkadaşlarımızla birlikte taşıyan bütün hekimlerin; kamuda, özelde, ameliyathanelerde, polikliniklerde, ASM’lerde, laboratuvarlarda gece-gündüz demeden, ihtiyacı olan tüm insanlara şifa dağıtan meslektaşlarımızın, hepimizin 14 Mart 2025 Tıp Bayramımız kutlu olsun!”

“Emeğin ve fedakârlığın değerinin bilinmediği; bencilliğin, çıkarcılığın, paranın kutsandığı; adaletsizliğin ve eşitsizliğin hâkim kılındığı bir dünya ve ülke ortamında ayrım yapmadan ihtiyaç duyana sağlık hizmeti sunmakta olan hekimlerin günü bugün… 14 Mart hekimlerin gündem olduğu, sesinin daha fazla duyulduğu, kamuoyunda mesleğimize saygının ve minnettarlığın yansıtıldığı, aynı zamanda hekimlerin topluma karşı sorumluluğunun ve iyi hekimlik değerlerinin hatırlatıldığı gün… 14 Mart’ın tarihsel kökeni, tıp bayramını mesleğimiz için takvimden seçilmiş gün olmanın ötesine taşır. Çok daha anlamlı kılar. 14 Mart Tıp Bayramı, modern anlamda ilk tıp fakültesinin Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire’nin 14 Mart 1827’de kurulmuş olmasından kökenini alır. Ve 14 Mart 1919’da “Tıbbiyeliler ne yapabilir” sorusunun da sorulduğu bir buluşmayı işgalcilerin baskısına rağmen gerçekleştirenlerin bu sembolik adımıyla da özdeşleşir. 14 Mart’ın bu tarihselliğinden ve insanların ruhuna ve bedenine temas edebilme ayrıcalığına sahip olan hekimliğin sorgulayıcı, biat etmeyen ve bağımsızlıkçı yönünden güç alarak sorunlarımızı gidermek üzere önerilerimizi, taleplerimizi ve demokratik tepkimizi 2025 yılında da göstermeye devam edeceğiz. Bu kararlılıkla kamuoyuna ve sağlık otoritesine sesimizi duyuracağımız kutlama, tören, eylem ve etkinliklerle dolu 14 Mart Tıp ve Sağlık Haftası geleneğini sürdürüyoruz.

14 Martlar hekimlik ortamının güncel ihtiyaçlarına göre şekillenir. 2025 yılının 14 Mart Tıp Bayramı ve Sağlık Haftası’nda bizler “Başka Bir Sağlık Sisteminin Mümkün” olduğunu; sağlık emekçilerinin mesleki özerkliğe sahip özneler olarak demokratik katılımcı tarzla örgütlenmelerine dayanan kamusal bir anlayışla; koruyucu sağlığı esas alan, şiddetsiz bir sağlık ortamı için mücadele etmeye; nitelikli tıp ve uzmanlık eğitimini, gün içinde dinlenebilme hakkı ve ortamını, angaryaya dönüşmeyen nöbetleri, vergide adaletin sağlanmasını, güvenceli ve emekliliğe yansıyan temel ücret talebini ısrarla dillendirmeye devam edeceğiz.”

2025 YILINDA DA MÜCADELE KARARLILIĞIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

“Herkese sağlık ve güvenli gelecek” yaklaşımını esas alan; herkese eşit, parasız, toplumsal yararı önceleyen sağlık hizmetini savunan; “Örgütlü emek - sağlıklı toplum” perspektifini yıllardır sürdüren biz hekimler 14 Mart 2025 günü, “Hekimliğin 2025 Tıp Bayramı Bildirgesi”nde demokrasinin, adaletin, laikliğin ve barışın egemen olduğu bir ülke ve iyi hekimlik değerleri ile mesleğimizi yaşayabileceğimiz, “Başka Bir Sağlık Ortamının” mümkün olduğunu ilan ediyoruz. Yıllara dayanan birikimimiz, özgüvenimiz ve iyi hekimlik değerlerinden aldığımız güçle, akıl ve bilimsel yöntemlerden şaşmadan, halkın sağlığı, hekimlerin ve tüm sağlık emekçilerinin hakları için 2025 yılında da mücadele kararlılığımızı sürdürüyoruz.”