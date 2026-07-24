Ali Can Polat/ SÖZCÜ

Sağlık görevlilerine saldırılar her geçen gün artarken doktorların hem can güvenliği hem de hukuki haklarına yönelik tehditler artıyor.

Üç yıl önce Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde yaşanan olayda; bir beyin cerrahı, ameliyat ettiği hastanın hakim refakatçisinin şikayeti sonrası muayene odasından alınarak karakola götürülmüştü.

Yakın zamanda Şanlıurfa'da görev yapan bir kadın doğum uzmanının komplikasyon gelişen bir ameliyat sonrasında tutuklanmıştı. Hekimlere yönelik gözaltı kararlarına tepki gösteren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), İstanbul Tabip Odası ve TABIP-SEN üyeleri, İstanbul'da Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplandı. Dr.

İsmail Mert Zure, "Biz hayat kurtarmaya çalışırken aklımızda hep şu soru var, yarın görevimi yaptığım için ben de benzer bir süreç yaşayacak mıyım? Biz ayrıcalık istemiyoruz. Yalnızca görevini yapan hekimin hukuk içinde korunmasını istiyoruz” diye konuştu.