Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları hakkında, birçoğunun eylemlere katılmadığı gibi kamuoyunu yanıltıcı bilgiler yaydığını belirterek, 17 bin aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının iş bırakma eylemlerine katıldığını söyledi.

Bakanlığın, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının yüzde 80’inin eylemlere katılmadığı yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"SAYIN BAKAN GERÇEKLERDEN KAÇMAKTAN VAZGEÇİN"

Dr. Hacı Yusuf Eryazğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023 yılı sağlık hizmetleri kullanım istatistikleri ve bunların yıllar içerisinde artış oranını bakanlık demeçlerinden ortaya koyduğumuzda sağlıkta çözümün verdiği poliklinik rakamlarının olması gerekenin %40’ı bile olmadığı açıktır. Hal böyleyken bakanlık resmi adreslerinin alenen yalan yanlış bilgi yayarak suç işlediği ortadadır. Sayın bakana sesleniyoruz. Gözlerinizi, kulaklarınızı kapatarak gerçeklerden kaçmaktan vazgeçin.

"HALKI YANILTIYORSUNUZ"

Yine halkı yanıltıyorsunuz. Bakanlığınızın son 3 ayda aile hekimlerinin hak edişleri üzerinden yayınladığınız rakamlarda 27 bin aile hekiminden 15 bini maaşını tam almış, 12 bini eylemlerden dolayı kesintiye uğramış görünüyor.

"17 BİN AİLE HEKİMİ SON 3 AYDIR EYLEMDE"

-Eyleme farklı şekillerde destek olup kesintiye maruz kalmayan 5 bin aile hekimini de kattığımızda hesap ortaya çıkıyor. 17 bin aile hekimi son 3 ayda eylemlerde. Mevcut rakamlar yalan söylemez. Birlik Dayanışma Sendikası olarak aile hekimlerinin, aile sağlığı çalışanlarının haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Size rağmen başaracağız, bunu böyle bilin…