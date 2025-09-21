İsviçre devlet televizyonu tarafından yapılan bir araştırma, Avrupa’daki birçok kebapçıda “helal” etiketiyle satılan ürünlerde domuz eti tespit edildiğini ortaya koydu. Laboratuvar analizleriyle desteklenen bulgular, özellikle Müslüman tüketicilerde büyük tepki yarattı.

Artı33'de yer alan habere göre, araştırmada menülerde tavuk, dana ya da kuzu eti olarak belirtilen kebaplarda yüksek oranda domuz DNA’sı bulundu. Bazı örneklerde hiç kuzu etine rastlanmazken, “karışık et” adı altında satılan ürünlerde yağ oranının da oldukça yüksek olduğu, bu durumun kalitesiz ve ucuz et kullanımına işaret ettiği belirtildi.

SATICILAR DOMUZ ETİNDEN HABERSİZ

Rapor, kebap satıcılarının çoğunun sattıkları ürünün içeriğinden haberdar olmadığını ortaya koydu. Çoğu işletmenin, donmuş halde dev kebap rulolarını toptancılardan hazır şekilde aldığı ve bu ruloların genellikle birkaç büyük dağıtıcı tarafından piyasaya sürüldüğü ifade edildi.

ARTIK 'HELAL' ETİKETİ GÜVEN VERMİYOR

Programda ayrıca, birçok işletmenin menülerinde “helal” ifadesine yer verse de bu iddianın çoğu zaman denetlenmediği ve güvenilir olmadığı belirtildi. Bu durumun, özellikle dini hassasiyetleri olan Müslüman tüketiciler için ciddi bir güven kaybına yol açtığı kaydedildi.